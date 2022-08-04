Горнолыжный отдых в России подорожает на 10–20% по сравнению с 2022 годом. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России.

Сезон начнется осенью. Тарифы традиционно вырастут ближе к новогодним праздникам. Поэтому выгоднее всего бронировать тур в августе.

По оценкам туроператоров, несмотря на открытие границ и снятие ковидных ограничений спрос на отечественные горнолыжные курорты останется высоким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.