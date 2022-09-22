Аэропорт Домодедово повысит тарифы для авиакомпаний на 5–20%

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Домодедово повысит тарифы на обслуживание российских авиакомпаний с 1 октября. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Так, сбор за взлет и посадку вырастет почти на 9%, до 407 рублей за тонну максимальной взлетной массы самолета, за обеспечение безопасности – на 5%, до 310 рублей. Кроме того, увеличатся и сборы за обслуживание пассажиров на внутренних линиях (на 20%, до 359 рублей) и международных (на 19%, до 399 рублей).

Прежними останутся тарифы на предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение топливозаправки и хранение топлива.

Представитель аэропорта рассказал, что Домодедово вынужден провести индексацию тарифов и сборов для обеспечения непрерывной работы инфраструктуры, поддержки требуемого уровня безопасности, качества сервиса и услуг, а также внедрения передовых IT-решений.

Ранее сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился в Росавиацию с письмом об участившихся случаях увольнения членов экипажей после летных проверок. По действующему регламенту проверки проводят дважды в год. Одна из них реализуется на авиатренажере, другая – в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором.

