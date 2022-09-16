Пилоты пожаловались на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях

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Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился в Росавиацию с письмом об участившихся случаях увольнения членов экипажей после летных проверок. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По действующему регламенту проверки проводят дважды в год. Одна из них реализуется на авиатренажере, другая – в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором.

"Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров", – указывают представители профсоюза.

Президент ШПЛС Игорь Дельдюжов добавил, что о случаях "понуждения к увольнению" сообщили несколько десятков пилотов разных авиакомпаний. В организации предлагают создать отдельный департамент Росавиации, который бы проводил независимые проверки и оценки навыков российских пилотов.

Президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук рассказал, что за последнее полугодие без работы в РФ остались порядка 1 тысячи пилотов при том, что всего в стране зарегистрированы 9 тысяч таких специалистов.

Специалист подчеркнул, что случаи недобросовестного преследования пилотов в авиакомпаниях действительно фиксируются. Однако передача Росавиации права на проверку летной готовности может создать возможности для коррупции, считает Бойчук.

Ранее министерство транспорта РФ предложило отечественным авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей. Для этого предлагается выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

