Продающие бизнес за доллар компании хотят вернуться в РФ – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Уходящие из страны на фоне ограничительных мер со стороны Запада компании продают бизнес за один доллар, надеясь позже вернуться в РФ. Об этом заявил Владимир Путин.

"Кто-то уходит, передавая менеджменту за один доллар многомиллиардное или многомиллионное имущество явно с надеждой вернуться, заключив сейфовые соглашения. Мы же все видим, все, что происходит", – цитирует его ТАСС.

Ранее казахский лидер Касым-Жомарт Токаев дал поручение кабмину организовать благоприятные условия для привлечения уходящих с российского рынка иностранных компаний. Он пояснял, что на сегодняшний день идет глобальная борьба за инвестиционный капитал.

В Кремле же заявили, что не видят рисков в решении Казахстана создавать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал нормальной практикой, когда любая страна мира желает создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов.

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