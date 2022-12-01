15% россиян необходима психологическая помощь – Путин

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В России деятельность психологов и работа подобных служб не развивается должным образом, однако 15% жителей РФ действительно необходима психологическая поддержка. Таким мнением поделился Владимир Путин на собрании с учеными в центре "Сириус".

"И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно", – цитирует Путина РИА Новости.

Спрос на специалистов в области психологии вырос в России на фоне частичной мобилизации. На тот момент результат показал рост в 11% в период с января по сентябрь текущего года.

Помимо этого, многие россияне стали подвержены постоянному желанию читать плохие новости. Эксперты Skillbox и команда исследований VK пришли к выводу, что порядка 25% жителей РФ страдают от болезненного погружения в новостную ленту с тревожными новостями.



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