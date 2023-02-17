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Экономика

Минсельхоз РФ может снизить таможенные пошлины на огурцы и помидоры

Минсельхоз РФ может снизить таможенные пошлины на огурцы и помидоры

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Если огурцы и помидоры продолжат дорожать, то Минсельхоз РФ может снизить на них таможенные пошлины. В данный момент ведомство отслеживает динамику цен.

Однако текущая ситуация является типичной для межсезонья. Зимой традиционно падает предложение, а тепличное производство в этом году поднялось в себестоимости. Ситуация может поменяться в ближайшее время, когда на полки магазинов начнет поступать первый урожай из парников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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