Минсельхоз РФ может снизить таможенные пошлины на огурцы и помидоры

Если огурцы и помидоры продолжат дорожать, то Минсельхоз РФ может снизить на них таможенные пошлины. В данный момент ведомство отслеживает динамику цен.

Однако текущая ситуация является типичной для межсезонья. Зимой традиционно падает предложение, а тепличное производство в этом году поднялось в себестоимости. Ситуация может поменяться в ближайшее время, когда на полки магазинов начнет поступать первый урожай из парников.

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