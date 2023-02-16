Молдавские пограничники нашли фрагменты ракеты, упавшей на севере республики

Фото: телеграм-канал Ministerul Afacerilor Interne

Сотрудники пограничной службы Молдавии обнаружили обломки ракеты, упавшей на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

"Патруль пограничной полиции обнаружил в секторе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) фрагменты ракеты, появившейся в результате авиаударов России по Украине", – заявили в министерстве.

Отмечается, что пограничная служба действовала в соответствии с планом ЧС, увеличив количество патрулей в граничащих с Украиной районах и усилив наблюдение за зеленой полосой и воздушным пространством.

Пограничники уведомили об обнаружении фрагментов снаряда аварийно-спасательную службу 112, саперную бригаду "Бомбтех" и местную прокуратуру. Зона обнаружения обломков была оцеплена совместно с сотрудниками инспектората по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время к исследованию обломков приступят следственные органы.

10 февраля в Молдавии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны ракетой. После этого в МИД страны вызвали посла РФ Олега Васнецова, поскольку посчитали пролетевшую ракету российской.

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