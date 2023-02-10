В МО Румынии заявили, что ракета не нарушала воздушное пространство страны

Фото: Минобороны РФ

Румынские военные в пятницу, 10 февраля, выявили российскую ракету в небе над Молдавией, однако снаряд не нарушал воздушное пространство Румынии, заявили в министерстве обороны страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Система воздушного наблюдения ВВС Румынии выявила 10 февраля воздушную цель, запущенную из Черного моря с корабля РФ неподалеку от полуострова Крым, вероятнее всего, крылатую ракету, которая пересекла воздушное пространство Украины, Республики Молдовы и вновь вошла в украинское воздушное пространство", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российская ракета "ни одного момента" не находилась в воздушном пространстве Румынии.

10 февраля молдавские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства республики ракетой, выпущенной в сторону Украины. Инцидент произошел в 11:18 по московскому времени.

Сотрудники спецслужб внимательно следят за ситуацией в регионе. В министерстве обороны Молдавии подчеркнули, что решительно осуждают нарушение воздушного пространства страны.

Позднее российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за якобы нарушения воздушного пространства страны ракетой.

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