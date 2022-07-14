Американский беспилотник упал в Румынии

17:51
Фото: ТАСС/Tsgt. Emerson Nunez/Us Air/Planet Pix via ZUMA Press Wire
Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Румынии недалеко от авиабазы Кампиа Турзи. Об этом сообщил министр обороны страны Василе Дынку Digi24.
По его словам, беспилотник разбился около 14:00 по местному времени в нескольких метрах от авиабазы, где находятся американские солдаты. Он пояснил, что беспилотник выполнял учебную миссию.
"Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ прямо сейчас. Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами", – сказал Дынку.
Министр отметил, что MQ-9 Reaper использовали американцы, а румынцы с такими беспилотниками не работают. Он подчеркнул, что в стране их не используют для военных целей, а применяют для наблюдения.
Дынку добавил, что пока не может сказать причину аварии, но предположил, что к крушению привели технические неполадки и человеческий фактор.
Ранее сообщалось, что советский беспилотный летательный аппарат упал в одном из районов Загреба. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта. Повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Люди при этом не пострадали.
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