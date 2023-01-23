Бренд Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Японский бренд одежды Uniqlo до 1 февраля освободит большую часть своих площадок. При этом в стране может остаться до пяти его магазинов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

По данным издания, компания уже приступила к снятию фирменных вывесок. Например, их уже убрали в магазине бренда в столичном ТЦ "Каширская плаза".

Еще один брокер торговой недвижимости, директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что Uniqlo пока не покидает российский рынок, а оптимизирует количество своих магазинов в России.

Ранее российские СМИ сообщили, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть в РФ. Отмечалось, что компания уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию.

Uniqlo приостановила работу своих магазинов в России с 21 марта текущего года. В компании объяснили это решение трудностями ведения бизнеса в РФ в текущих условиях, а также обострением конфликтной ситуации на Украине.

Магазины Adidas и Uniqlo начали закрывать магазины в России

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