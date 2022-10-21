Uniqlo сокращает сеть в России – СМИ

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Японский ретейлер Uniqlo сокращает сеть в России, сообщает газета "Ведомости".

В материале уточняется, что Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию.

Ранее одежда Uniqlo появилась на других онлайн-площадках, а именно на Ozon и CDEK.Shopping. Сроки доставки при этом больше обычных.

Uniqlo приостановила работу своих магазинов в России с 21 марта текущего года. В компании объяснили это решение трудностями ведения бизнеса в РФ в текущих условиях, а также обострением конфликтной ситуации на Украине.

Целый ряд иностранных брендов покинул российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



На российских маркетплейсах появилась одежда бренда Uniqlo

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