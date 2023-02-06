Россия стала четвертой в мире по размеру золотовалютных резервов по итогам 2022 года

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Китай в семнадцатый раз подряд стал владельцем крупнейших в мире золотовалютных резервов по итогам 2022 года. Россия в данном списке заняла четвертое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных ЦБ.

Золотовалютные резервы Китая составили 3,31 триллиона долларов, на втором месте оказалась Япония с активами в 1,27 триллиона долларов, следом за ней идет Швейцария с накоплениями в 924 миллиарда долларов. Россия завершила год на четвертом месте с золотовалютными активами в 582 миллиарда долларов, обогнав Индию, резервы которой составили 563 миллиарда долларов.

Далее по списку идут:

Саудовская Аравия – 460 миллиардов долларов (6 место);

Гонконг – 424 миллиарда долларов (7 место);

Южная Корея – 424 миллиарда долларов (8 место);

Бразилия – 325 миллиардов долларов (9 место);

Германия – 295 миллиардов долларов (10 место).

Отмечается, что исследование было проведено на основе данных национальных центральных банков ста экономик по всему миру, которые были опубликованы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что Украина передала Польше свои золотовалютные резервы, а Национальный банк страны принял решение переместиться в Варшаву. Аналитики считают, что вернуть золото будет непросто: Польша может выставить счета за военную помощь.

Украина передала Польше свои золотовалютные резервы

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