Стало известно, что Украина передала Польше свои золотовалютные резервы, а Национальный банк страны принял решение переместиться в Варшаву. Аналитики считают, что вернуть золото будет непросто: Польша может выставить счета за военную помощь.

Чем будет расплачиваться Украина за военную помощь? Может ли оказаться правдой предложение, что Варшава претендует на некоторые украинские территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.