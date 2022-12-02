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Экономика

Украина передала Польше свои золотовалютные резервы

Украина передала Польше свои золотовалютные резервы

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Стало известно, что Украина передала Польше свои золотовалютные резервы, а Национальный банк страны принял решение переместиться в Варшаву. Аналитики считают, что вернуть золото будет непросто: Польша может выставить счета за военную помощь.

Чем будет расплачиваться Украина за военную помощь? Может ли оказаться правдой предложение, что Варшава претендует на некоторые украинские территории? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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