Эксперт заявил, что США не прекратят помогать Украине после аннексии ее западной части

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США вряд ли прекратят поставлять вооружение Киеву и поддерживать правительство страны в случае аннексии Польшей западной части Украины, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Об этом сообщает телеканал "360".

По его мнению, на объем поставок Киеву вооружения не повлияет даже аннексия части Украины.

"В текущих реалиях априори нельзя быть в чем-то уверенным на 100%. Однако такой сценарий крайне маловероятен", – сказал Мезюхо.

Он назвал возможность аннексии маловероятной и указал на зависимость Польши от США. По его мнению, Варшава не решится на такой шаг без ведома Вашингтона. Вместе с тем эксперт пояснил, что в настоящее время формируется новая геополитическая реальность, в которой выстраиваются новые контуры. В этой связи, указал политолог, нельзя отрицать что-то на 100%.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польшей официального обоснования своих притязаний на территории Западной Украины. По его словам, президент страны Анджей Дуда поручил в короткие сроки подготовить соответствующий документ.



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