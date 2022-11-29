Премьер Польши заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot

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Польские власти не намерены отдавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают", – сказал он.

Моравецкий отметил, что Patriot уже имеются в распоряжении Германии и других союзников по НАТО, однако, по его словам, под угрозой сегодня скорее находится польское воздушное пространство, нежели немецкое. Он уточнил, что в настоящее время на юго-востоке Польши развернуты Patriot, которые находятся в распоряжении американских войск.

"Там Patriot служат для обороны тех транспортных путей. Но это не наши Patriot, а Patriot, поставленные нашими американскими союзниками", – пояснил Моравецкий.

При этом он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы Берлин передал свои ЗРК Киеву для размещения на западе Украины, чтобы таким образом обезопасить и восточную Польшу.

"Я очень рад, что другая страна предложила свое вооружение ПВО. Мы такого оружия не имеем, но имеем оружие, которое тоже можно назвать противоракетным, и передали его на Украину. Другие страны также передают", – подытожил Моравецкий.

Ранее обозреватель американского издания Defense News Ярослав Адамовски заявил, что предложение Польши о передаче Украине немецких ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение Берлина в украинский конфликт.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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