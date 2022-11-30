Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину – Нарышкин

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Варшава начала работу над официальным обоснованием своих притязаний на территории Западной Украины, соответствующее поручение польским государственным органам дал президент страны Аннджей Дуда, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Нарышкин отметил, что главной исторической основой таких притязаний польские власти считают Волынскую резню 1943 года. По его словам, в настоящее время они активно изучают архивные документы по данному инциденту.

"Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, неопровержимо доказывает причастность Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ. – Прим. ред.) к геноциду польского народа", – сказал глава СВР.

По словам Нарышкина, в Варшаве уверены, что имеющихся архивных сведений достаточно для выдвижения Киеву весомых реституционных требований.

Ранее портал Modern Diplomacy сообщил, что Польша готовится к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. В публикации отмечалось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской специальной военной операции.

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