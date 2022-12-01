Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Фото: kremlin.ru

Прежние отношения России и Запада не могут быть восстановлены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по европейской безопасности.

По его словам, восстановление означает то, что было раньше. Но, по мнению министра, бизнеса как обычно не будет.

"Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится", – цитирует министра РИА Новости.

Он считает, что действия ОБСЕ сейчас позволяют поставить вопросы о том, какими будут отношения данной организации и Москвы. Лавров отметил, что Россия послушает предложения Запада, когда он поймет, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей.

В заключение министр заметил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но желание Запада доминировать помешало этому.

Ранее Лавров заявил, что Москва не видит смысла и не имеет желания в сохранении прежнего присутствия на Западе. По его словам, для работающих россиян в Европе создаются тяжелые условия. Там присутствуют угрозы физических нападений.

Во внимании со стороны России, по словам Лаврова, нуждаются страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время власти согласовывают планы по поддержке бизнес-деятельности, а также совместных культурных, гуманитарных и образовательных проектов.



Лавров начал пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности

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