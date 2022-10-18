Лавров заявил об отсутствии желания у России сохранять прежнее присутствие на Западе

Фото: mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит смысла и не имеет желания в сохранении прежнего присутствия на Западе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лаврова, для работающих россиян в Европе создаются тяжелые условия. Там присутствуют угрозы физических нападений.

"Главное – там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", – сообщил дипломат.

Во внимании со стороны России, по словам Лаврова, нуждаются страны Азии, Африки и Латинской Америки. В настоящее время власти согласовывают планы по поддержке бизнес-деятельности, а также совместных культурных, гуманитарных и образовательных проектов.

Как отметил глава МИД России, страна занимается сменой фокуса своей деятельности, в том числе за рубежом. Россия намерена установить приоритетными взаимоотношения со странами, которые готовы к сотрудничеству на равноправных и взаимовыгодных условиях.

Ранее глава российского МИД предупредил, что РФ "не будет бегать" за Западом для диалога по Украине. При этом, по словам Лаврова, Россия готова рассмотреть поступающие предложения при наличии в них серьезности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!