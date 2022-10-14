Путин предостерег Запад от шагов, которые приведут к прямому столкновению с войсками РФ

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Владимир Путин призвал Запад не совершать действий, которые приведут к прямому столкновению с российской армией. Глава государства подчеркнул, что введение войск НАТО на территорию Украины будет очень опасным шагом, который повлечет серьезные последствия.

"В любом случае введение каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег США от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине.

По его словам, военная доктрина и основы государственной политики России в вопросе ядерного сдерживания не менялись. Он указал на попытки США извратить эту позицию, чтобы запугать международное сообщество и заставить их следовать "провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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