Расселение домов в рамках первого этапа реновации завершили в Северном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение старых домов в рамках первого этапа программы реновации завершилось в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Отмечается, что более 200 жильцов дома, расположенного на Феодосийской улице, доме 7, получили квартиры в новостройке по адресу Феодосийская улица, дом 7/1.

"Ранее в этом же корпусе получили ключи от новых квартир жители еще двух домов, расположенных на одноименной улице. Таким образом, в Северном Бутове все жители домов первого этапа программы уже переехали в новое комфортное жилье", – говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на месте последнего расселенного в Северном Бутове дома планируется построить новую многоэтажку для участников второго этапа программы реновации. Проектная документация для будущей новостройки уже подготовлена.

Он уточнил, что второй этап программы реновации в Северном Бутове, который будет реализовываться с 2024 по 2028 год, предусматривает расселение еще трех старых домов. В них проживают порядка 900 человек.

Ранее Левкин сообщил, что новостройку, возведенную в рамках программы реновации на Одесской улице в районе Зюзино, передадут под заселение до конца 2022 года. Всего на юго-западе столицы в новые квартиры по реновации переедут 117 тысяч жильцов 520 старых домов.



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