Российские банки повысили ставки по вкладам в юанях с февраля – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Некоторые российские банки повысили ставки по вкладам в китайских юанях с февраля, сообщает газета "Коммерсант".

Повышение, по данным издания, составило 0,5–1 процентный пункт. Известно, что его провели в банке "Санкт-Петербург", Газпромбанке и Альфа-Банке.

Таким образом, максимальная ставка по вкладам в юанях в РФ сейчас составляет почти 3 процента годовых. В рамках таких условий вклады предлагают открыть Сбер, "Дом.РФ" и ВТБ.

Финансовый маркетплейс "Банки.ру" оценивает диапазон ставок по вкладам в юанях в пределах 0,01–2,63 процента годовых, пусть и с тенденцией к росту.

В декабре 2022 года стало известно, что министерство финансов России планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Инвестиции в китайской валюте могут достигать 80%, в то время как в золоте – 40%.



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