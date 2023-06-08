Россиянам могут ограничить вывоз икры в багаже и ручной клади из Чукотки

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Правительство РФ поддержало законопроект о включении Чукотки в эксперимент по ограничению вывоза игры в багаже и ручной клади до 10 килограммов на человека. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на отзыв кабмина.

Старт подобного эксперимента запланирован на 1 июля. Соответствующие меры направлены на пресечение браконьерства на территории Чукотского автономного округа, а также на сохранение ценного ресурса региона – стада анадырской кеты.

На сегодняшний день подобные ограничения действуют только на Камчатке, где соответствующий эксперимент начался 1 ноября прошлого года и завершится 1 августа 2025 года.

Рассмотрение законопроекта может пройти в июне, как уточнили в Госдуме.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают возможность, при реализации которой может быть запрещен экспорт бензина.

Уточнялось, что причиной для приостановки вывоза топлива за рубеж могут стать потенциальная угроза его нехватки внутри страны и рост цен после сокращения объема финансовой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов.

Однако вскоре в Минэнерго сообщили, что не рассматривают возможность запрета экспорта бензина из России, речь идет только о возможности его снижения.

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