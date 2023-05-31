В РФ ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз

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Российское правительство ввело запрет на вывоз из государства патронов и гильз, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию тех или иных калибров.

"Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства", – говорится в сообщении.

Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Оно было представлено в рамках указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Ранее член комитета Госдумы по обороне от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов предложил запретить во время спецоперации продажу спецтехники со складов. Обращение депутат направил на имя Мишустина.

По словам парламентария, в зоне СВО выявили недостаточное количество техники для создания огневых точек, рытья и обустройства окопов. При этом в Сети можно обнаружить объявления о покупке такой техники из воинских частей.