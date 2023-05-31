11:17Экономика
В РФ ввели временный запрет на вывоз патронов и гильз
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Российское правительство ввело запрет на вывоз из государства патронов и гильз, сообщается в телеграм-канале кабмина.
Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию тех или иных калибров.
"Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства", – говорится в сообщении.
Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Оно было представлено в рамках указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".
Ранее член комитета Госдумы по обороне от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов предложил запретить во время спецоперации продажу спецтехники со складов. Обращение депутат направил на имя Мишустина.
По словам парламентария, в зоне СВО выявили недостаточное количество техники для создания огневых точек, рытья и обустройства окопов. При этом в Сети можно обнаружить объявления о покупке такой техники из воинских частей.
Читайте также