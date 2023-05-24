В Минэнерго заявили, что не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина из РФ

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Минэнерго не рассматривает возможность запрета экспорта бензина из России, речь идет только о возможности его снижения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Министерство энергетики дает рекомендации компаниям по наращиванию предложения и на ограничения", – отметил он на Евразийском экономическом форуме.

23 мая в СМИ сообщали, что российские власти рассматривают возможность, при реализации которой может быть запрещен экспорт бензина. Причиной для приостановки вывоза топлива за рубеж могут стать потенциальная угроза его нехватки внутри страны и рост цен после сокращения объема финансовой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее в Росси зафиксировали рекордный c 2021 года рост стоимости бензина Аи-95. Цена за тонну бензина указанной марки выросла на 1,32% и составила 61 409 рублей.