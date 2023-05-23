Власти РФ рассматривают возможность запретить экспорт бензина – СМИ

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Российские власти рассматривают возможность, при реализации которой может быть запрещен экспорт бензина. Об этом сообщает Reuters.

Причиной для приостановки вывоза топлива за рубеж могут стать потенциальная угроза его нехватки внутри страны и рост цен после сокращения объема финансовой поддержки для нефтеперерабатывающих заводов.

В материале агентства также сообщается о рисках увеличения объемов обязательной продажи топлива на товарной бирже.

Официальной информации от правительства России по вопросу не было.

Ранее в Росси зафиксировали рекордный c 2021 года рост стоимости бензина Аи-95. Цена за тонну бензина указанной марки выросла на 1,32% и составила 61 409 рублей.

При этом за день до очередного повышения цены приобрести тонну топлива Аи-95 можно было за 60 608 рублей. Тогда стоимость увеличилась на 1,72%.

