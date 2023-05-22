Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпром экспортом" на поставку газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финская государственная энергокомпания Gasum решила расторгнуть контракт на поставку природного газа с российской компанией "Газпром экспорт". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на финскую компанию.

Согласно заявлению, сторонам не удалось разрешить спор в определенные судом сроки.

"Поэтому Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт" 22 мая 2023 года", – отметила финская компания.

В марте 2022 года Владимир Путин сообщил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая прошлого года. До этого компания отказалась выполнять требование "Газпрома" оплачивать топливо из РФ в рублях.

В ноябре прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить компании "Газпром экспорт" 300 миллионов евро задолженности за поставки газа.