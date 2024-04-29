В Пулково перестали принимать багаж у пассажиров, упакованный в пищевую пленку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В петербургском аэропорту Пулково перестали принимать багаж, который пассажиры самостоятельно упаковывают в пищевую пленку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Там отметили, что для обеспечения непрерывной работы багажной системы теперь будут приниматься чемоданы только в той пленке, которая соответствует требованиям аэропорта.

В компании добавили, что пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа.

Ранее Ространснадзор попросил авиакомпании не допускать, чтобы пассажиры находились в самолете при высокой температуре воздуха в салоне.

До этого сообщалось, что аэропорт Домодедово увеличил количество персонала в отделе по розыску багажа из-за неприбытия части мест багажа на рейсах авиакомпании Emirates.