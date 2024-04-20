Аэропорт Домодедово усилил персонал в подразделении по розыску багажа

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Аэропорт Домодедово увеличил количество персонала в отделе по розыску багажа из-за неприбытия части мест багажа на рейсах авиакомпании Emirates. Об этом заявила пресс-служба воздушной гавани.

Как сказано в сообщении, персонал будет взаимодействовать с пассажирами, которые прилетают международными рейсами, в целях уменьшения времени обслуживания граждан.

"Всем пассажирам оказывается помощь по заполнению необходимого пакета документов", – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации аэропорта, в зоне выдачи багажа установлены также кулеры с питьевой водой.

Ранее международный аэропорт Дубая принял решение сократить количество рейсов на прилет с 12:00 (11:00 по московскому времени) 19 апреля на последующие 48 часов. Такое решение было принято для ускорения процесса восстановления после выявленных проблем, которые до сих пор фиксируются в работе.

Проливные дожди начались в Дубае 15 апреля и продолжились на следующий день. По некоторым данным, за одни только сутки там выпало почти две годовые нормы осадков. В национальном центре метеорологии сообщили, что такого не было за последние 75 лет.

По этой причине международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. К концу дня 17 апреля российские авиалинии возобновили рейсы в ОАЭ.

