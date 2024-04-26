Более 100 тыс первоклассников пойдут в школы Москвы в 2024 году

Свыше 100 тысяч первоклассников пойдут в школы Москвы осенью в 2024 году. Большинство из них уже зачислены переводом из дошкольных групп. Это говорит о высоком доверии к качеству столичного образования со стороны родителей, считает заммэра Москвы Анастасия Ракова.

С 2011 года в городе было построено 600 образовательных объектов. В ближайшие годы в планах возвести еще 200 учебных заведений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.