04 апреля, 11:45Город
Портал mos.ru рассказал, каких животных чаще всего заводят москвичи
Москвичи чаще всего заводят кошек и собак. Но есть в городе и любители кроликов, шиншилл, рептилий и других экзотических питомцев. Об этом говорит статистика, которую опубликовал портал mos.ru.
Кроме того, стало известно, что среди кошек чаще всего выбирают шотландскую вислоухую, британскую короткошерстную породы, а также мейн-кунов. Собачники чаще заводят йоркширских терьеров, чихуахуа и джек-рассел-терьеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.