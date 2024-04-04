Портал mos.ru рассказал, каких животных чаще всего заводят москвичи

Москвичи чаще всего заводят кошек и собак. Но есть в городе и любители кроликов, шиншилл, рептилий и других экзотических питомцев. Об этом говорит статистика, которую опубликовал портал mos.ru.

Кроме того, стало известно, что среди кошек чаще всего выбирают шотландскую вислоухую, британскую короткошерстную породы, а также мейн-кунов. Собачники чаще заводят йоркширских терьеров, чихуахуа и джек-рассел-терьеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.