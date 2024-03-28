Эксперт рассказал, что проверить в дачном доме перед открытием нового сезона

Фото: 123RF/stas71

Перед открытием нового сезона в дачном доме после зимы необходимо проверить подвал, электропроводку и исправность дымохода. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт в сфере недвижимости Федор Мезенцев.

По его словам, в подвале нужно посмотреть, не появилась ли вода из-за нарушения гидроизоляции. Также стоит проверить вентиляцию, поскольку при отсутствии циркуляции воздуха в подвале или на цокольном этаже будет скапливаться конденсат, который спровоцирует появление грибка на стенах и перекрытиях, отметил эксперт.

Мезенцев уточнил, что если отверстия для вентиляции закрывались на зиму, то их нужно открывать, когда температура на улице будет выше нуля градусов. Если этого не сделать, то через несколько сезонов придется ремонтировать помещения и перекрытия первого этажа, предупредил он.

Помимо подвала, продолжил эксперт, нужно оценить состояние электроповодки. Посмотреть, нет ли обрывов или повреждений изоляции. В первые 2–3 часа после включения электронагревателей нужно контролировать их работу, подчеркнул специалист.

Дровяную кирпичную печь после зимнего сезона следует топить медленно, без перегревов, чтобы влага постепенно смогла уйти из массива кирпича, объяснил Мезенцев и добавил, что это позволит избежать появления трещин и образования сажи в трубе. Также он советует проверить исправность дымохода, особенно место прохождения трубы через перекрытие, поскольку трещина в трубе, по его словам, – самая частая причина пожара.

Запускать водопровод специалист рекомендует только при условии, если температура в доме будет выше нуля градусов. Более того, в деревенских и старых домах часто используются двойные рамы на зиму для тепла. В апреле их можно снять, сказал Мезенцев. В заключение он напомнил о грызунах, с которыми бороться можно ловушками, ультразвуком или с помощью кошки.

Ранее депутат ГД, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что проводить генеральную уборку дачного участка в марте еще рано. Так, убрать налетевший мусор можно сейчас, а сгребать ветки и сухую траву нужно после того, как земля просохнет. Также он отметил, что дачники могут начинать сеять в ящиках помидоры, перцы и баклажаны. Когда почва прогреется, их нужно будет высадить на грядки, указал Чаплин.