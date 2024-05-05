Почти 70 тыс обращений обработал чат-бот Александра за майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 70 тысяч обращений успел обработать чат-бот Александра за время майских праздников. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова передает столичный Дептранс в телеграм-канале.

По информации департамента, чаще всего в этот период жители спрашивали про прокат велосипедов, тарифы и оплату проезда, а также про приложение "Метро Москвы".

Ликсутов отметил, что благодаря виртуальному помощнику горожане могут быстро и в любое время получить информацию о работе городского транспорта. В день чат-бот Александра обрабатывает 13 тысяч обращений, что в 10 раз больше, чем в начале его работы, подчеркнул Ликсутов.

Ранее заммэра рассказал, что в этом сезоне москвичи уже около 70 тысяч раз воспользовались бесплатными велопоездками, которые можно получить по безлимитным Единым билетам и картам москвича обучающегося. Всего на электровелосипедах 2.0 совершили порядка 65 тысяч таких поездок, а на станционных – около пяти тысяч, прокомментировал Ликсутов.