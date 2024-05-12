"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов почти на 50%

Автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов почти на 50%. В будущем он обеспечит транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами столицы и облегчит путь жителей до станций "Мнёвники" и "Терехово".

Завершить строительство планируют весной 2025 года. Строители уже соединили металлоконструкции и выровняли пролеты. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".