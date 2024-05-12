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12 мая, 08:45

Город

"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов почти на 50%

"Мой район. Новости": автомобильный мост в районе улицы Мясищева готов почти на 50%

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Автомобильный мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева готов почти на 50%. В будущем он обеспечит транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами столицы и облегчит путь жителей до станций "Мнёвники" и "Терехово".

Завершить строительство планируют весной 2025 года. Строители уже соединили металлоконструкции и выровняли пролеты. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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