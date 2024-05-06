Более десятка кошек оказались заперты в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24

Более десятка взрослых и маленьких метисов бобтейлов оказались заперты в квартире на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное. Об этом Москве 24 рассказали волонтеры.

По словам зоозащитников, раньше в квартире жила заводчица. Но после ее смерти недвижимость досталась сыну женщины. Однако заботиться о животных он не захотел.

Волонтеры сказали, что кошек держат в коридоре размером два на три метра с небольшим проходом к туалету. Комнаты закрыты, дневной свет не поступает. Ко всему прочему, на всех питомцев стоят только три лотка без наполнителя. Зоозащитники добавили, что животные плохо питаются и часто остаются голодными, а за их здоровьем никто не следит.

В настоящее время некоторых кошек получилось пристроить. Но в квартире все еще остаются 14 кошек и котят. При этом нынешний хозяин не идет на контакт, игнорирует участкового и подолгу не появляется в доме.

Между тем издание Life.ru связалось с соседями сына заводчицы. По их словам, кошки по несколько дней проводят без еды, а мужчина приходит домой один или два раза в неделю и говорит, что с ним общается "кошачий бог".

В СМИ уточнили, что он хотел обогатиться на четвероногих и опубликовал в интернете объявления о продаже, но дело не пошло. Соседи забили тревогу, когда из квартиры стали доноситься громкое мяуканье и неприятный запах.

Ранее в Ломоносовском районе жительница обнаружила замурованного внутри подвала дома котенка и обратилась за помощью к порталу "Наш город". Вскоре после сообщения сотрудники ЖКХ оперативно освободили животное. Сейчас кот находится в безопасности.

До этого сотрудники полиции в Москве спасли бультерьера, просидевшего в запертой машине сутки. Владелец собаки почувствовал себя плохо за рулем. Мужчину отправили в больницу, а машину инспекторы ГИБДД оперативно отогнали на островок безопасности в Гольянове, закрыли ее и передали ключи в дежурную часть. Однако забыли про собаку.