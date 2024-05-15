Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Московское метро отмечает 15 мая свой 89-й день рождения. С праздником работников столичного метрополитена поздравил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

15 мая в 1935 году открылась первая очередь Московского метрополитена. Она шла от "Сокольников" до "Парка Культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской". По состоянию на 2024 год, в метро, включая МЦК, работают 294 станции, а также строятся новые линии.

В ближайшие годы в столице появятся еще три радиальные линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.