ОНТ: в Белоруссии задержали школьников за изготовление и подрыв бомб

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Белорусские правоохранители задержали школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы. Об этом сообщает канал ОНТ.

По информации журналистов, одна из западных спецслужб обнаружила ряд телеграм-каналов, которые поддерживали нацистскую идеологию и ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация). В этих каналах подписчиков учили изготавливать взрывчатые вещества.

Спецслужба направила запрос о помощи и содействии в КГБ Белоруссии, так как данные отдельных активных участников были выявлены в Могилеве и Витебске.

В результате белорусские силовики в кратчайшие сроки задержали подозреваемых, которыми оказались местные школьники. Позже те сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы.

Один из задержанных сообщил, что в этих телеграм-каналах было очень много проукраинских постов. Кроме того, там призывали к "ненависти к России и во всем хвалили Запад".

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к теракту. По данным канала, всего в рамках дела установлено более десятка подростков.

Ранее сотрудники ФСБ в Калужской области вынесли официальное предостережение бывшему военному летчику, который обратился к украинским спецслужбам и предложил им свои услуги.

До этого российские спецслужбы вскрыли в Севастополе агентурную группу украинских спецслужб, планировавшую совершать диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.