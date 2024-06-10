Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

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Режим опасности атаки беспилотников объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что региональные силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинских войск по Петровскому району Донецка погиб один мирный житель, еще четверо были ранены.

До этого трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в результате атаки БПЛА в Борисовском районе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших доставили в городскую больницу № 2, медики оценили их состояние как стабильное.