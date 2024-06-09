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09 июня, 19:20

Политика

ВМФ пополнится 50 кораблями и судами обеспечения в 2024 году

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военно-морскому флоту (ВМФ) России в этом году передут около 50 кораблей и обеспечивающих судов, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"Мы наращиваем темпы. Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда. Но это для флота", – пояснил Евтухов.

Он также напомнил, что в 2023 году под управление ВМФ было передано 32 корабля.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря.

Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с соединениями ЮВО и силами ВМФ

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