10 февраля, 15:10Происшествия
ВМФ РФ сорвал попытку атаки Киева на гражданские суда России в Черном море
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
В пятницу, 9 февраля, Киев осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что для отражения украинской атаки были задействованы российские патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, которые задачи в этом районе.
В результате один украинский безэкипажный катер был уничтожен огнем из артиллерийских установок. Остальные катера были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как подчеркнули в Минобороны России, в результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили.
Ранее Министерство обороны России заявило, что в пятницу, 9 февраля, в Черном море был уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова морской дрон ВМС Украины.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в небе над Крымом. В ведомстве подчеркнули внимание, что объект был запущен с украинской стороны.
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