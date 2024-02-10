ВМФ РФ сорвал попытку атаки Киева на гражданские суда России в Черном море

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

В пятницу, 9 февраля, Киев осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что для отражения украинской атаки были задействованы российские патрульные корабли и авиация Военно-Морского Флота России, которые задачи в этом районе.

В результате один украинский безэкипажный катер был уничтожен огнем из артиллерийских установок. Остальные катера были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как подчеркнули в Минобороны России, в результате атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили.

Ранее Министерство обороны России заявило, что в пятницу, 9 февраля, в Черном море был уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова морской дрон ВМС Украины.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в небе над Крымом. В ведомстве подчеркнули внимание, что объект был запущен с украинской стороны.