Путин отметил вклад сотрудников госархива ВМФ в сохранение истории флота России

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного архива Военно-морского флота (ВМФ) с 300-летием создания ведомства. Об говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил огромный вклад специалистов в изучение и сбережение истории российского флота. Президент напомнил, что основанный в 1724 году архив Военно-морского флота является одним из старейших в России.

"Здесь всегда работали преданные своему призванию специалисты, настоящие единомышленники, которые внесли огромный вклад в изучение и сбережение истории нашего Военно-морского флота, многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков, о великих флотоводцах, выдающихся мореплавателях, исследователях, кораблестроителях", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что в честь трехлетия клуба мемуаристики "Линия жизни" столичный Главархив и центры московского долголетия начали новый этап проекта, приуроченный к Году семьи. Его участники смогут сдать на вечное хранение в архив воспоминания о том, как они проводили праздники, отмечали значимые даты, какие городские мероприятия посещали, и о других важных событиях в жизни.