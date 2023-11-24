Около 300 особо ценных документов исследовали участники архивного проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Главархиве Москвы завершился первый поток проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта старшеклассники и учащиеся колледжей научились работать с архивными документами и изучили подлинники материалов из личных дел известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета.

В первом потоке 15 учащихся исследовали около 300 документов о выдающихся деятелях медицины. Теперь тезисы из этих исследований ребят архивисты используют в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса "уникальный".

Следующая группа участников проекта будет работать с материалами выдающихся студентов вуза, которые внесли вклад в развитие отечественного театра и кино. Речь идет об основателе Московского Художественного театра Владимире Немировиче-Данченко, писателе и драматурге Антоне Чехове, создателе и руководителе Третьей студии МХТ Евгении Вахтангове, одном из самых популярных драматургов своего времени Александре Сухово-Кобылине, кинорежиссере Всеволоде Пудовкине, а также оперном певце Леониде Собинове.

Годовой проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" стартовал в сентябре. Итогом исследования исторических материалов станут проекты учащихся и биографические видеоролики о выдающихся соотечественниках.

Ранее сообщалось, что свыше 15 тысяч документов и предметов 1941–1945 годов москвичи передали Главархиву на хранение в рамках акции "Москва – с заботой об истории". Ее проводят центры госуслуг и сам архив.

Горожане также предоставили материалы довоенного и послевоенного времени, а самые ранние документы датируются 1900 годом.

Собянин: Главархив Москвы научит школьников исследовать исторические документы