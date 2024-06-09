09 июня, 19:35Политика
Глава МИД РФ Лавров в Нижний Новгород для участия в Совете глав МИД БРИКС
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
"Встретили главу МИД России Сергея Лаврова в Нижнем Новгороде в рамках масштабных мероприятий по линии БРИКС!" - написал Никитин.
Уточняется, что двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС под председательством Лаврова начнется 10 июня. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в 2023 году.
До этого глава МИД Турции Хакан Фидан также сообщал о своем присоединении ко встрече. Он отметил, что в ходе совещания планирует обсудить вопрос присоединения Турции к БРИКС.