Глава МИД РФ Лавров в Нижний Новгород для участия в Совете глав МИД БРИКС

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Нижний Новгород для участия в совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

"Встретили главу МИД России Сергея Лаврова в Нижнем Новгороде в рамках масштабных мероприятий по линии БРИКС!" - написал Никитин.

Уточняется, что двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС под председательством Лаврова начнется 10 июня. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в 2023 году.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан также сообщал о своем присоединении ко встрече. Он отметил, что в ходе совещания планирует обсудить вопрос присоединения Турции к БРИКС.