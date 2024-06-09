Глава МИД Турции посетит Москву и Нижний Новгород 10 и 11 июня

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Глава МИД Турции Хакан Фидан прибудет для двусторонней встречи в Москву 10 июня, а также примет участие в Совете глав МИД БРИКС в Нижнем Новгород, которое состоится 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

Ранее, находясь в Китае, Фидан заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. Он отметил, что этот вопрос планируется обсудить в Нижнем Новгороде.

До этого советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС изъявили желание уже около 59 стран. По его словам, именно Россия со своими союзниками выступила за создание данных международных объединений. На данный момент, как он утверждает, в эти организации входит уже примерно 45% мировой экономики.