Редкую амфибию обнаружили в столичном "Измайлове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) обнаружили в парке "Измайлово" редкую амфибию – тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, что означает сокращение численности этих животных. Об этом сообщается на mos.ru.

По словам мониторинга биоразнообразия ДПиООС Азамата Кунафина, над сохранением численности тритонов в столице работают герпетологи, но к процессу также могут подключиться и горожане.

"Взрослые тритоны и сеголетки, то есть молодняк, весьма медлительны и могут погибнуть под ногами пешеходов на тропинках и тротуарах. <...> Достаточно быть внимательным во время прогулок, не торопиться и смотреть под ноги", – подчеркнул Кунафин.

Особенность тритона обыкновенного заключается в окрасе: у него гадкая кожа оливкового или коричнево-бурого цвета, покрытая маскировочными пятнами, а брюшко оранжевое. Длина туловища редко превышает 10 сантиметров. При этом во время брачного периода спина самцов украшена гребнем.

На портале мэра и правительства города добавили, что первых таких амфибий в Москве обнаружили около 100 лет назад. В конце XIX века они обитали на территории современных районов Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдковом и Измайлове.

Однако в последние годы этих земноводных находили в Бирюлевском дендропарке, парке "Москворецкий", а также лесопарке "Кусково". В общей сложности тритоны водятся на 33 природных территориях города, причем на 20 из них их обнаружили впервые. А для сохранения популяции этих амфибий необходимо сохранять экологический баланс и чистоту водоемов.

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