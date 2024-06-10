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00:59

Происшествия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также не выявлено. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что украинские военные в ночь на 8 июня попытались нанести атаку по региону с помощью дронов. Так, беспилотники ВСУ хотели нанести удар по одному из объектов на территории области, однако атака была отражена.

До этого силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в Моздоке Северной Осетии. По словам главы республики Сергея Меняйло, целью дронов являлся военный аэродром.

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