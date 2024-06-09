МИД РФ направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД РФ направил Армении ноту протеста из-за визита армянской делегации в город Буча. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Как она отметила, Москва расценила этот шаг как недружественный.

"Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России", – сказала дипломат.

В 2022 году украинские власти и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в Буче в Киевской области. В Минобороны РФ заявили о непричастности армии к убийству мирных граждан и отметили, что ни один житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там ВС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что украинская версия событий в городе Буче является инсценировкой, дезинформацией и ложью. Он заявил, что после истории с Бучей киевский режим продолжил инсценировать подобные события.

До этого МИД РФ потребовал от международных структур добиться расследования событий в Буче. В частности, ведомство попросило установить точные имена жертв, время и причину их гибели, наличие следов перемещения тел, а также списки ответственных за эту провокацию лиц.

