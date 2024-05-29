Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным остается на повестке дня

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Формат прямой линии с Владимиром Путиным остается на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проведении прямой линии в 2024 году.

Политик добавил, что прямая линия с лидером РФ сохраняет свою актуальность.

14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве прошла совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина. Президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали россияне в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.

В ходе общения Путин подчеркнул, что уверен в своей деятельности как президента России. Он объяснил, что переживать стресс ему удается благодаря чувству долга.