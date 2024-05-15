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15 мая, 11:00

Культура

Выставка "Нити судьбы, карты истории" открылась в ГЭС-2

Выставка "Нити судьбы, карты истории" открылась в ГЭС-2

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Выставка "Нити судьбы, карты истории" открылась на втором этаже ГЭС-2. Экспозиция посвящена многообразию представлений о судьбе и возможности ее изменить в мировой культуре. Работы Людмилы Барониной, Кати Исаевой, Родиона Китаева и Маяны Насыбулловой позволят поразмышлять о свободе воли, выборе и предопределенности.

Кроме того, в Парке Горького для москвичей сыграют концерт классической фортепианной музыки, где прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Иоганна Брамса и Франца Листа. Подробнее о том, что еще происходит в культурной жизни столицы, – в эфире телеканала Москва 24.

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