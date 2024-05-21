"Город без окраин": Новогиреево

Анна Епишенкова переехала в Новогиреево в конце 60-х годов 20 века. С тех пор московский район кардинально изменился, но здесь до сих пор сохранились уголки, напоминающие о прошлом. О том, каким героиня выпуска запомнила Новогиреево, она рассказывала своим детям. А теперь ее истории знают и школьники.

Больше 20 лет Анна проработала в местной библиотеке, за это время не раз проводила экскурсии по родному району. О том, как изменился район, – в программе "Город без окраин".