Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 10:40

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"Город без окраин": Новогиреево

"Город без окраин": Новогиреево

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Анна Епишенкова переехала в Новогиреево в конце 60-х годов 20 века. С тех пор московский район кардинально изменился, но здесь до сих пор сохранились уголки, напоминающие о прошлом. О том, каким героиня выпуска запомнила Новогиреево, она рассказывала своим детям. А теперь ее истории знают и школьники.

Больше 20 лет Анна проработала в местной библиотеке, за это время не раз проводила экскурсии по родному району. О том, как изменился район, – в программе "Город без окраин".

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