"Мой район. Новости": дом 1900 года постройки отремонтировали на Дербеневской улице

На Дербеневской улице отремонтировали дом, построенный в 1900 году. Чтобы сохранить исторический облик векового здания, специалисты проработали каждый сантиметр фасада.

Так, его очистили от старых красочных слоев, кирпичную кладку отремонтировали и заделали трещины. Кроме того, строители обновили поверхности цоколя и архитектурные формы межэтажных карнизов, а также заменили ограждения, экраны балконов, входные двери и оконные блоки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".