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18 июня, 10:15

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"Мой район. Новости": дом 1900 года постройки отремонтировали на Дербеневской улице

"Мой район. Новости": дом 1900 года постройки отремонтировали на Дербеневской улице

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На Дербеневской улице отремонтировали дом, построенный в 1900 году. Чтобы сохранить исторический облик векового здания, специалисты проработали каждый сантиметр фасада.

Так, его очистили от старых красочных слоев, кирпичную кладку отремонтировали и заделали трещины. Кроме того, строители обновили поверхности цоколя и архитектурные формы межэтажных карнизов, а также заменили ограждения, экраны балконов, входные двери и оконные блоки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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